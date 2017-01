BOLOGNA: OBIETTIVI BIABIANY E RANOCCHIA

17 gennaio 2017

Il Bologna cerca rinforzi in casa Inter. Secondo quanto riporta Il Corriere di Bologna, sul taccuino dei felsinei ci sarebbero Biabiany e Ranocchia, ai margini del progetto nerazzurro. La partita di questa sera tra Inter e Bologna può essere un'occasione per le due società per discutere di un eventuale trasferimento dei due calciatori.