BOLOGNA, INZAGHI IN BILICO

19/09/2018

Avvio di campionato complicato per il Bologna che, in quattro gare, ha raccolto solo un punto in classifica. Il club felsineo starebbe valutando la posizione del tecnico Filippo Inzaghi, la cui panchina sarebbe tutt'altro che ben salda. I prossimi match contro Roma, Juventus, Udinese e Cagliari saranno test importanti per l'ex Venezia che, se dovesse deludere, potrebbe essere sostituito in corsa. Tra i nomi pronti ci sono Prandelli e Beppe Iachini.