BOLOGNA, INZAGHI: "DESTRO? CHI RIMANE DEVE PEDALARE"

14/06/2018

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il neo-tecnico del Bologna Pippo Inzaghi ha parlato anche di Matita Destro: "In questo momento non ho ancora sentito nessuno, chi rimane qua deve pedalare. Io non lo vedo da molto tempo, al Milan era un'annata complicata ed era dura per tutti. La nostra porta non è chiusa per nessuno".