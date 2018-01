BOLOGNA, IN ARRIVO IL DIFENSORE PAZ

14 gennaio 2018

Vicino un altro colpo per il Bologna: è a un passo dalla conclusione, infatti, la trattativa per Nehuen Paz, difensore centrale del Newell's Old Boys. L'argentino 24enne arriverà in Emilia per 800mila euro più un 10% su una furura eventuale rivendita e dovrebbe firmare un contratto quadriennale.