BOLOGNA: IL BENEVENTO VUOLE FALLETTI E AVENATTI

15/06/2018

Il Benevento vuole due giocatori del Bologna: si tratta di Cesar Falletti, centrocampista uruguaiano classe ’92, e Felipe Avenatti, 25enne attaccante in prestito dallo Sportivo Luqueño. Secondo quanto riporta Il Mattino, il ds dei giallorossi Pasquale Foggia sarebbe al lavoro per strappare una promessa d’intesa al club rossoblù, ma dovrà aspettare il via libera dal neoallenatore dei felsinei, Pippo Inzaghi.