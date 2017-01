BOLOGNA: ECCO PETKOVIC

12 gennaio 2017

Rinforzo in attacco per Roberto Donadoni. "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo dal Trapani Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Bruno Petkovic". Classe 1994, il bomber croato gioca in Italia dal 2012, quando venne aggregato alla Primavera del Catania.