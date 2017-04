BOLOGNA E PESCARA SU SODINHA

22 aprile 2017

Felipe Sodinha può tornare sotto i riflettori. L'attaccante brasiliano, famoso anche per il suo pesoforma non eccelso, a Mantova in Lega Pro si è rimesso in gioco e, dopo aver perso diversi chili, sta trascinando i lombardi alla salvezza. Il Pescara lo vorrebbe prendere per la prossima stagione, ma anche il Bologna lo sta osservando per poi girarlo in Serie B.