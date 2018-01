BOLOGNA E GENOA VOGLIONO ORSOLINI

17 gennaio 2018

Potrebbe essere lontano dall'Atalanta la seconda parte di stagione di Riccardo Orsolini, che non sta trovando molto spazio in nerazzurro. Oggi la Juve (proprietaria del cartellino) e il Bologna si sono incontrati per parlare del giocatore e anche il Genoa ha chiesto informazioni. In serata Orsolini deciderà, insieme al padre e all'agente Donato Di Campli, la soluzione migliore per lui in vista dei prossimi mesi.