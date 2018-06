BOLOGNA: DIMARCO PER IL DOPO MASINA

15/06/2018

l'addio di Adam Masina, prossimo acquisto del Watford, fa muovere il Bologna sul mercato. Dopo aver presentato il tecnico Inzaghi, il club felsineo vorrebbe regalare al classe '73 il giusto sostituto dell'esterno italo-marocchino. Avviati i contatti con il Sion per Federico Dimarco, ex Empoli ed Inter, che potrebbe fare così ritorno in Italia dopo una stagione.