BOLOGNA: BIGON "VERDI DECIDA AUTONOMAMENTE"

6 gennaio 2018

"Donadoni a Verdi non ha dato alcun consiglio, anzi ha chiaramente detto che lo preferisce qui a Bologna, ha solo parlato di una sua situazione personale del passato capitata peraltro in estate. Simone ha le capacità per decidere autonomamente cosa fare, noi non vogliamo che vada e non lo spingiamo ad andare. Lui poi può esprimere la sua volontà senza problemi, come ha già fatto in modo chiaro". Così il ds del Bologna Riccardo Bigon.