BOLOGNA, BEGHETTO E DI CHIARA IN POLE SE PARTE MASINA

9 gennaio 2018

Lo stallo di Adam Masina sul rinnovo del contratto sta mettendo in difficoltà il Bologna, ma la società rossoblù non vuole farsi trovare impreparata in caso di un eventuale addio già a gennaio. Sarebbe da scartare la pista interna – riporta il Corriere dello Sport – con Cheik Keita che ancora non convince, mentre sarebbe troppo difficile quella che porta ad Ali Adnan dell’Udinese. In cima alla lista ci sono i nomi di Andrea Beghetto del Frosinone e di Gianluca Di Chiara del Benevento.