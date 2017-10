BOLOGNA, AG.VERDI: "ROMA E INTER? SIMONE E' FELICE QUI"

30 ottobre 2017

Donato Orgnoni assicura, a Romanews.eu, che Simone Verdi resterà a Bologna. Nei giorni scorsi l'esterno rossoblù era stato accostato alla Roma, ma l'agente ha smentito: "Ad oggi non c’è nulla. Non ho mai sentito Monchi, è un interesse che leggiamo solo dai giornali. Al momento non c’è stato nessun tentativo da parte della Roma, da Trigoria nessuna chiamata, non abbiamo mai parlato con la società giallorossa".



Orgnoni ha allontanato anche le voci che legavano Verdi all'Inter: "Ufficialmente non abbiamo ricevuto offerte né ci sono stati contatti, neanche con i nerazzurri. Il giocatore è felice dov’è, a fine stagione scorsa abbiamo rinnovato il contratto e siamo legati al Bologna fino al 2021".