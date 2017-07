BOCA: "MEDEL CI INTERESSA"

31 luglio 2017

Il Boca Juniors non perde occasione per ribadire l'interesse per Medel. "Medel? E' un giocatore che ci piace tanto, ne stavo parlando con il suo agente. Medel ha uno stipendio molto alto, c'è ancora tanta differenza", ha dichiaratao a Radio Belgrano il presidente del club argentino, Daniel Angelici.