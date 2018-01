BOCA JUNIORS: "PAVON? NESSUNA OFFERTA"

10 gennaio 2018

Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, ha fatto il punto sulle voci che vorrebbero Cristian Pavon nel mirino dell'Arsenal e non solo. “Per il momento non ho ricevuto alcuna offerta, né formalmente, né informalmente. Per ora sono solo rumours. So bene cosa ci siamo detti io e Cristian quando abbiamo rinnovato il contratto, abbiamo messo una clausola rescissoria nel caso in cui qualche club venisse per lui. E' il giocatore che ha l’ultima parola”, ha detto.