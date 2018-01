BOCA JR, ULTIMATUM AL MILAN PER GOMEZ

22 gennaio 2018

Oggi o mai più. Il Boca alza la voce e dà l'ultimatum al Milan per la cessione di Gustavo Gomez. Il club argentino ha messo sul piatto 5 milioni per l’80% del cartellino dopo il rifiuto dei rossoneri di cedere il giocatore in prestito. Il Milan ha preso tempo, ma il Boca non ha intenzione di andare oltre oggi. Se non arriverà una risposta positiva entro la giornata, la trattativa salterà definitivamente.