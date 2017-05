BLANC ASPETTA IL BARCELLONA

13 maggio 2017

Laurent Blanc spera in una chiamata del Barcellona. Il tecnico francese, fermo da un anno dopo la fine dell'esperienza con il Psg, vuole tornare in panchina e preferibilmente in un campionato straniero. Blanc è un grande ammiratore del calcio spagnolo e punta allo sbarco in Liga, dove effettivamente alcuni club lo hanno già cercato: Las Palmas, Betis e Siviglia. Proposte, scrive 'Le Parisien', respinte al mittente dall'ex ct della nazionale francese.