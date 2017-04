BIRMINGHAM, ZOLA SI DIMETTE

17 aprile 2017

Gianfranco Zola non e' piu' il tecnico del Birmingham, squadra che milita in Championship, la Serie B inglese. L'allenatore italiano ha rassegnato le dimissioni al termine della gara di campionato persa 2-0 in casa contro il Burton. Lo comunica il club inglese, che ha un margine di tre punti sulla zona retrocessione, attraverso il proprio profilo Twitter. Zola era arrivato a dicembre raccogliendo la squadra in settima posizione dopo l'esonero di Gary Rowett.