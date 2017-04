BIRMINGHAM CITY: "ZOLA RIMANE IN PANCHINA"

10 aprile 2017

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Birmigham City mette a tacere le voci di un esonero di Gianfranco Zola e ribadisce la propria fiducia nel tecnico sardo. Periodo no per la squadra inglese, che non vince dal 24 febbraio e nelle ultime sette gare ha ottenuto 3 pareggi e 4 sconfitte. La zona retrocessione è ora lontana solo 6 punti.