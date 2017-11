BIGON: "DONSAH STA BENISSIMO A BOLOGNA"

14 novembre 2017

Il futuro di Donsah è a Bologna. Riccardo Bigon, direttore sportivo dei felsinei, ha commentato la situazione del centrocampista ghanese in occasione della cerimonia del premio Gergs. "So che l'aspirazione di ogni calciatore è quella di arrivare sempre più in alto e raggiungere palcoscenici importanti – scrive il Corriere di Bologna –. Donsah si impegna tanto, e se in estate gli interessi per lui non si sono concretizzati, significa che sta benissimo con noi".