BIGON: "ACQUAFRESCA? SE QUALCUNO E' INTERESSATO SIAMO DISPONIBILI"

19 gennaio 2017

"Su Acquafresca sinceramente non ho novità. Se qualcuno è interessato a lui, noi siamo disponibili a lasciarlo andare. Lui è libero di accettare qualsiasi proposta. Deciderà autonomamente cosa scegliere anche andare a scadenza". Così il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha fatto il punto sul contratto di Robert Acquafresca, il cui contratto scadrà a giugno di quest'anno. "Siamo una società seria, non puntiamo pistole alla tempia di nessuno. C’è un contratto in essere ed è giusto rispettarlo", ha spiegato Bigon.