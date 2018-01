BETIS, OFFERTI 18 MILIONI PER LUCAS MOURA

24 gennaio 2018

Con il tecnico Emery rischia di non trovare spazio, ma il Betis potrebbe garantirglielo. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, Lucas Moura potrebbe lasciare Parigi direzione Siviglia. Il club spagnolo, infatti, sarebbe intenzionato a presentare un'offerta di 18 milioni di euro per il nazionale brasiliano. La cifra potrebbe raggiungere i 30 milioni sulla base di bonus e obiettivi centrati. Il Psg, tuttavia, ne chiederebbe 40 e il Betis dovrà battere la concorrenza dell'Arsenal, interessato al giocatore. Moura in passato è stato accostato anche al Napoli.