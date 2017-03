BESIKTAS: "RISCATTEREMO ERKIN"

27 marzo 2017

Il Besiktas riscatterà Caner Erkin dall'Inter, che la scorsa cedette il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro. "Cominceremo a trattare con l'Inter prima possibile, abbiamo questa opzione per il riscatto e vogliamo farla valere - le parole di Ahmet Nur Çebi, vice presidente del club turco -. A certe cifre è impossibile trovare giocatori come lui".