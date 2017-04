BERNARDESCHI, DUELLO INTER-CHELSEA

22 aprile 2017

Federico Bernardeschi avrebbe detto no alla Juve e ora sul numero 10 della Fiorentina sono rimaste Inter e Chelsea, pronte a sfidarsi a suon di milioni. Non è escluso che il calciatore rimanga a Firenze un'altra stagione per prepararsi al meglio per i Mondiali 2018. Lo riporta "La Gazzetta dello Sport".