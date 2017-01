BERNARDESCHI: "ALLA FIORENTINA STO BENE, VORREI RESTARE A VITA"

22 gennaio 2017

Ospite de "La Domenica Sportiva", Federico Bernardeschi ha parlato del suo futuro: "Sinceramente adesso penso al presente, penso alla Fiorentina dove io sto bene. Il mio lavoro mi deve portare a pensare al presente, siamo concentrati sulle prossime gare. Io sto bene qui", ha detto l'attaccante. A chi gli chiedeva se pensa a una carriera interamente in Viola, Bernardeschi ha riposto: "È una società che a me ha dato tantissimo, ovviamente il pensiero c'è, non lo nascondo, e vedremo insieme il modo per costruirlo".