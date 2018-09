BERLUSCONI-MONZA, CAIRO: "SILVIO LO FA PER AMORE DEL CALCIO"

18/09/2018

Il possibile acquisto del Monza un affare per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani? Secondo Urbano Cairo il motivo è un altro: "Non è un affare, è una cosa che fanno più che altro perché hanno il piacere di fare calcio e di farlo vicino a casa. E di fare magari una cosa che non è mai accaduta prima, cioè di portare il Monza a un livello più alto, poi vediamo dove. Ma non credo che sia un affare", ha detto il presidente del Torino.