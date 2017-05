BERARDI: "CUORE NERAZZURRO"

14 maggio 2017

Domenico Berardi sembra pronto per il salto di qualità. E, stando alla sua intervista su La Gazzetta dello Sport, avrebbe già deciso anche dove. Dopo il no alla Juve, la destinazione perfetta sembra essere l'Inter. "Sono nato con il cuore nerazzurro perché certe cose i genitori le passano ai figli e vinse la fede di papà Luigi e di mio fratello Francesco - ha spiegato -. Ogni ragazzino che ama il calcio ha una squadra del cuore, no? Il mio tifo l'ho dichiarato in tempi non sospetti, ben prima che si iniziasse a ipotizzare l'Inter nel mio futuro". "Leggo che mi seguono, nel loro progetto ci sono nuovi acquisti e possibilmente italiani, per forza se ne parla. Ma io non ne parlo, a fine stagione si vedrà...", ha aggiunto.