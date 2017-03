BERARDI-BERNARDESCHI: CHE INTRECCI

21 marzo 2017

Due nomi e quattro squadre. Per Berardi e Bernardeschi sarà un'estate calda e attorno al loro futuro potrebbero cambiare i piani di Inter, Juve, Sassuolo e Fiorentina. Per il suo gioiellino Squinzi vuole 40 mln. I nerazzurri sembrano in pole, ma i bianconeri non mollano. Sul talento viola c'è invece in corso un braccio di ferro sul contratto in scadenza nel 2019, con Marotta sullo sfondo pronto ad approfittare della situazione. Molto però potrebbe dipendere dal valzer delle panchine. Se Di Francesco dovesse andare a Firenze, Bernardeschi potrebbe infatti essere venduto al miglior offerente per fare posto proprio a Bernardeschi, pronto a seguire in Toscana il tecnico neroverde.