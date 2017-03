BENTANCUR: "TUTTO FATTO CON LA JUVE"

24 marzo 2017

La prossima stagione Rodrigo Bentancur giocherà con la maglia della Juve. "Con la Juventus è tutto fatto, più avanti si vedrà quando andrò a Torino per le visite mediche", ha spiegato il centrocampista del Boca. "Adesso voglio soltanto stare tranquillo e pensare al Boca, voglio diventare campione con questa maglia - ha aggiunto -. La mia famiglia mi aiuta a stare con i piedi per terra. Voglio lasciare questo club con un titolo. Da qui in avanti si gioca sino alla morte".