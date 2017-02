BENTANCUR: "JUVE? SPERO SI CHIUDA PRESTO"

22 febbraio 2017

Rodrigo Bentancur spera di poter vestire presto la maglia della Juve. "Ho letto un sacco di notizie, compresa quella che sarei volato in Europa per vedere la partita tra Juve e Palermo e invece ero a casa con le pantofole ai piedi. Adesso sono qui e la mia testa è solo per il Boca. Poi vedremo come andranno le visite mediche. Come ogni giocatore, anche io sono ansioso che si chiuda l'affare ma me la prendo con calma e aspetto. So che abbiamo un accordo per il contratto, ma niente di più. Quando sarà tutto a posto vi avvertirò", ha detto il centrocampista.