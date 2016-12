BENTANCUR: "ANDRO' ALLA JUVE A GIUGNO"

21 dicembre 2016

Rodrigo Bentancur conferma: "Andrò alla Juventus a giugno, so che la trattativa è chiusa". Il centrocampista del Boca ha così dichiarato prima di aggregarsi alla Sub 20 dell'Uruguay agli ordini di Fabián Coito, in vista del debutto nel campionato sudamericano il 19 gennaio contro il Venezuela. I termini dell'affare tra Xeneizes e Juventus sono noti: i bianconeri eserciteranno l'opzione ottenuta in occasione del trasferimento di Tevez, per un'operazione da oltre 10 milioni di euro, bonus compresi. In caso di successiva rivendita, al Boca spetterà una parte dei proventi.