BENFICA, RAMIRES VICINO AL RITORNO

24/08/2018

Ramires potrebbe presto salutare la Cina. Il brasiliano, in forza al Jiangsu Suning dell'italo-brasiliano Eder, secondo quanto riportato a A Bola sarebbe ad un passo dal ritorno al Benfica, club col quale ha giocato nella stagione 2009-2010. Obiettivo di mercato in passato di Inter e Lazio, Ramires starebbe valutando il dimezzamento dell'ingaggio per dire sì ai portoghesi.