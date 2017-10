BENFICA, GABIGOL VIA A GENNAIO

29 ottobre 2017

Gabriel Barbosa non ha affatto convinto con la maglia del Benfica. Per questo motivo i portoghesi, che avrebbero il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro per l'attaccante brasiliano, vogliono lasciarlo già a gennaio. La prima ipotesi è quella di rispedirlo all'Inter, ma i nerazzurri non sono d'accordo, perciò la soluzione potrebbe essere il ritorno in Brasile, magari proprio al Santos, del 21enne.