BENFICA-GABIGOL, ADDIO: PUÒ RESTARE IN BRASILE

27 dicembre 2017

Tra Gabigol e il Benfica stavolta sembra davvero finita. Il club portoghese, infatti, ha autorizzato l’attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito ai lusitani a non tornare dal Brasile dove stava trascorrendo le vacanze natalizie. Gabigol in questo inizio di stagione ha raccolto soltanto 5 presenze con il Benfica, troppo poco per meritarsi la riconferma fino a giugno ed ora l’Inter, che nell’estate 2016 lo aveva pagato ben 30 milioni di euro, sta cercando una nuova sistemazione per il brasiliano che con tutta probabilità si accaserà al Santos.