BENEVENTO, UFFICIALE IL PRESTITO DI CHIBSAH AL FROSINONE

15 gennaio 2018

Il Benevento prosegue nella trasformazione della rosa sul mercato di gennaio. Mentre porta avanti passi importanti per l’arrivo di Djuricic dalla Sampdoria il club sannita porta avanti anche il lavoro in uscita. La società ha annunciato di aver ceduto ufficialmente a titolo temporaneo il ghanese Yussif Raman Chibsah in prestito al Frosinone fino al 30 giugno 2018. Il centrocampista era già apparso a Ferentino, sede sportiva del club ciociaro, e il prestito era solo da ufficializzare.