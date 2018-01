BENEVENTO: UFFICIALE DJURICIC

18 gennaio 2018

Colpo in entrata per il Benevento, che continua la sua campagna di rafforzamento per la salvezza: ufficiale l'acquisto a titolo temporaneo di Filip Djuricic, trequartista serbo in forza alla Sampdoria. Il giocatore arriva con un accordo fino al 30 giugno: finora 17 gettoni con la maglia blucerchiata. Djuricic sarà disponibile già per la gara di domenica prossima contro il Bologna.