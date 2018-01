BENEVENTO, SANDRO A ROMA PER LE VISITE MEDICHE

2 gennaio 2018

Sandro è arrivato alla clinica Villa Stuart di Roma per sostenere le visite mediche di rito che daranno il pass definitivo per il passaggio al Benevento. Il club giallorosso ha bruciato anche la concorrenza delle grandi: il centrocampista brasiliano si legherà infatti ai sanniti tramite la formula del prestito dall'Antalyaspor, con obbligo di riscatto in caso di salvezza.