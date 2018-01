BENEVENTO: MISSIONE ARGENTINA PER PAZ

20 gennaio 2018

È un Benevento scatenato sul mercato di gennaio. I sanniti sono partiti per una missione in Argentina – riporta il Corriere dello Sport – per cercare Nehuen Mario Paz, difensore del Newell’s Old Boys. La fumata bianca potrebbe arrivare tra oggi e domani, ma non sarà la sola: nel mirino c’è anche Bruno Alves, che dopo l’esperienza al Cagliari è andato in Scozia con la casacca dei Rangers dove sta trovando poco spazio.