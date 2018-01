BENEVENTO: L'AGENTE DI SANDRO IN ARRIVO IN ITALIA

1 gennaio 2018

Sandro si avvicina al Benevento. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l'agente del centrocampista brasiliano ex Tottenham è atteso in Italia per discutere gli ultimi dettagli in vista della firma del suo assistito, che arriverà in prestito gratuito per 6 mesi dall'Antalyaspor.