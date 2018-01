BENEVENTO, FATTA PER DJURICIC

17 gennaio 2018

Continua la campagna di rafforzamento del Benevento: in attesa di un centrale di difesa per rimpiazzare lo squalificato Lucioni, la squadra campana ha raggiunto l'accordo con la Sampdoria per l'arrivo di Filip Djuricic: il trequartista serbo, in scadenza, arriva in prestito fino a giugno. Intanto Ciciretti si avvicina al Getafe.