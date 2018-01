BENEVENTO, DE ZERBI: "MEMUSHAJ VIA SOLO SE ARRIVA UN ALTRO"

25 gennaio 2018

Roberto De Zerbi ha fatto il punto sul futuro di Memushaj. "Potrebbe andare via solo nel caso in cui dovesse venire un altro centrocampista, altrimenti rimane qua - ha spiegato l'allenatore del Benevento in conferenza stampa -. Il mercato è difficile per tutte, soprattutto per noi che siamo ultimi e ci scontriamo con la difficoltà di alcuni calciatori di accettare la classifica. Questo è il problema".