BENEVENTO, CODA: "MERCATO? INUTILE NEGARLO ERO IN PARTENZA MA..."

6 gennaio 2018

Il Benevento vince contro la Samp 3-2. Massimo Coda tra i protagonisti del match si regala la doppietta: “Ci tenevo a dare continuità e ci sono riuscito. Il primo gol è stato fantastico, il secondo ho tolto il pallone a Memushaj e messa dentro – lo riporta ottopagine.it – Lucioni è stato spettacolare. Mercato? Inutile negarlo ero già in partenza perché non sentivo fiducia. Per fortuna ho avuto queste opportunità e mi sono fatto trovare pronto. Spero che anche il pubblico abbia capito che posso dare una mano qui”.