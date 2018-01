BENEVENTO, CODA: "ORA VOGLIO RESTARE"

7 gennaio 2018

Sliding doors per Massimo Coda. L'attaccante del Benevento aveva la valigia in mano, ma la doppietta contro la Sampdoria ha cambiato le carte in tavola: "Inutile negarlo, ero già in partenza perché non sentivo fiducia e volevo trovare un'altra piazza. Per fortuna ho avuto queste opportunità, mi sono fatto trovare pronto e ora voglio giocarmi le mie occasioni".