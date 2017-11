BENEVENTO-CICIRETTI, PROVE DI RINNOVO

13 novembre 2017

Il Benevento trema, non solo per l'ultimo posto in classifica con i sanniti ancora bloccati a 0 punti, ma anche perché la società non è ancora riuscita a trovare l'accordo con Amato Ciciretti per il rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo giugno. Concreto il rischio di perderlo a parametro zero la prossima estate, molte big del calcio italiano hanno puntato i fari puntati sul centrocampista offensivo di 23 anni. La prossima settimana è in programma un incontro tra il club e l'agente del giocatore per iniziare a discutere del rinnovo, che permetterebbe alla società di incassare almeno una decina di milioni di euro in caso poi di vendita.