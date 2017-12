BENEVENTO: "CICIRETTI NON È IN VENDITA"

27 dicembre 2017

Oreste Vigorito è intervenuto in radio per parlare del tema più caldo in casa Benevento: il futuro di Amato Ciciretti. “Non mi sono arrivate notizie ufficiali. Non andrò a caccia di chi vuole prenderlo. Io non faccio richieste perché non è stato messo sul mercato. Il Napoli? Sono aperto a qualsiasi discussione, c'è un contratto e per risolverlo prima bisogna fare un passo avanti”.