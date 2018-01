BENEVENTO: CICIRETTI A UN PASSO DAL GETAFE

13 gennaio 2018

In attesa della chiamata del Napoli, Amato Ciciretti potrebbe passare qualche mese in Spagna. Come scrive tuttomercatoWeb, il Benevento sarebbe a un passo dall'accordo con il Getafe per la cessione in prestito del giocatore. Lunedì è in programma un incontro tra le parti che dovrebbe servire per limare la leggera distanza e formalizzare l'affare. Sempre in Italia, il Getafe sta per chiudere con il Crotone per Cabrera.