BENEVENTO: CHICHIZOLA PER LA PORTA

29 gennaio 2018

Un portiere per il Benevento: secondo quanto riferito da Il Mattino, il club sannita sta provando a chiudere per Leandro Chichizola, estremo difensore argentino ex Spezia, attualmente in forza al Las Palmas. Trattativa in fase di definizione, con Chichizola che dovrebbe arrivare a titolo definitivo.