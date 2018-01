BENEVENTO, CARLAO E YANGA-MBIWA LE ALTERNATIVE A SAGNA

26 gennaio 2018

Per sopperire all’assenza di Lucioni il Benevento sta sondando diverse piste sul mercato di gennaio. La strada che porta a Sagna sembra destinata a non andare in porto, per via del lungo periodo di inattività dell’ex City e del ruolo che ricoprirebbe nella difesa, ma altre due trattative potrebbero decollare nei prossimi giorni: Carlao dell’Apoel Nicosia, secondo quanto riportato da Tuttosport, e Yanga-Mbiwa dell’Olympique Lione sarebbero nel mirino del club di Vigorito.