BENEVENTO A CACCIA DI UN DIFENSORE, OCCHIO A PALETTA E BACARY SAGNA

2 febbraio 2018

Secondo l’edizione sannita del Mattino, il Benevento sta cercando ancora un difensore sul mercato degli svincolati. Gli obiettivi sono Gabriel Paletta (31), Bacary Sagna (34) e Philipp Wollscheid (28). La preferenza va all'italo-argentino ex Parma e Milan, mentre il terzino ex Manchester City e Arsenal rappresenterebbe un innesto d’esperienza e qualità. Si segue poi il tedesco ex Wolfsburg, svincolatosi dal Metz a gennaio.