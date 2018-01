BENALI: "FELICISSIMO DI ESSERE A CROTONE"

18 gennaio 2018

Prime parole di Ahmad Benali da giocatore del Crotone. Il secondo acquisto del mercato invernale rossoblù ha parlato in conferenza: "Ringrazio tutti, il Crotone per avermi dato la possibilità di giocare di nuovo in serie A, il Pescara per avermi lasciato andare via. Sono contentissimo di essere un giocatore del Crotone, volevo a tutti i costi questa maglia e ora non vedo l’ora di scendere in campo".