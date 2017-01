BELOTTI: "QUI PER ONORARE LA MAGLIA"

16 gennaio 2017

L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha parlato di mercato a Premium: "Io per tanti anni al Torino? Lo prometto, sono un giocatore del toro e quando indosso questa maglia è sempre un orgoglio, per il passato e il presente di questa società. Fino a che sono qui, spero per molto tempo, devo onorare sempre questa maglia”.